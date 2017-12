Rusland gaat Winterspelen in Pyeongchang niet boycotten

Poetin zal de Russische sporters die mee willen doen aan de Winterspelen niet tegenhouden. "Zonder twijfel zullen wij geen enkele blokkage opleggen", zei hij woensdag op werkbezoek in Nizhny Novgorod.

"Wij zullen onze sporters niet tegenhouden om deel te nemen", vervolgde de president. "Zij bereiden zich hun hele carrière voor op zo'n toernooi. Dat is heel belangrijk voor hen."

Poetin reageerde op het besluit van het Internationaal Olympisch Comité IOC om zijn land te schorsen voor de Spelen van februari in Zuid-Korea. Alleen Russische atleten die nooit op dopinggebruik zijn betrapt en de afgelopen jaren buiten Rusland op doping zijn getest, mogen onder neutrale vlag meedoen.

Dat besluit werd dinsdag genomen door het IOC-bestuur op basis van een rapport van de voormalige Zwitserse president Samuel Schmid, die een commissie leidde die onderzoek deed naar het staatsgestuurde dopingnetwerk in Rusland.

Dopingsysteem

Het IOC besloot ook om het Russisch Olympisch Comité (ROC) met onmiddellijke ingang te schorsen vanwege het omvangrijke dopingschandaal bij de Winterspelen van 2014 in Sochi. Volgens Poetin zijn de beschuldigingen over een systematisch dopingsysteem in zijn land ongegrond.

Hij begrijpt niet te waarom de sporters die wel in actie mogen komen in Pyeongchang, niet gewoon onder Russische vlag mogen deelnemen. "Er bestaat geen staatsgesteund dopingsysteem in Rusland, dus waarom wordt het onze olympiërs dan verboden onder Russische vlag mee te doen? Het volstaat om de de schuldigen te straffen."

Een speciale commissie gaat nu bepalen welke Russen welkom zijn bij de komende Winterspelen. Mochten zij een gouden medaille winnen, dan wordt de olympische vlag gehesen en zal de olympische hymne in plaats van het Russische volkslied klinken.

Eerder op woensdag werd bekend dat maar liefst 22 Russische wintersporters naar het internationaal sporttribunaal CAS stappen om hun uitsluiting voor de Winterspelen in Pyeongchang aan te vechten.