Hockeyer Van der Weerden mist door blessure restant World League Final

"Tijdens het inlopen verstapte ik me", vertelt Van der Weerden. ''Hierdoor kreeg ik opnieuw last van mijn hak. Dat is het laatste jaar al een zwakke plek. Vervolgens is er in het ziekenhuis in India een scan gemaakt."

"Naar aanleiding hiervan is in goed overleg met de medische staf hier en medici in Nederland besloten dat het onverstandig is om te spelen", vervolgt hij. "Ik baal dat ik niet op het veld kan staan, maar dit is de juiste beslissing."

Het is nog onduidelijk hoelang Van der Weerden is uitgeschakeld. Hij blijft wel in India om de overige wedstrijden van Oranje te bekijken.

Zonder Van der Weerden haalde Nederland slechts één punt in de drie groepswedstrijden. De ploeg van bondscoach Max Caldas speelde met 3-3 gelijk tegen Argentinië en verloor van België (0-3) en Spanje (2-3).

Duitsland

Alle landen in elke poule van vier gaan door naar de kwartfinales. Daarin stuit Nederland donderdag op Duitsland, de winnaar van de andere groep.

Oranje was vier jaar geleden nog de winnaar van de eerste editie van de prestigieuze Hockey World League, maar moest twee jaar geleden genoegen nemen met de vierde plaats. Australië was toen in de finale te sterk voor België.