Trainer Badr Hari wil in 2018 gevecht met Verhoeven in Johan Cruijff Arena

Dat zei Mike Passenier, de trainer van Badr Hari, dinsdag in de podcast Vechtersbazen. "Hij is weer aan het trainen. Het gevecht met Verhoeven zal er komen, maar nog niet meteen."

"Ik hoop wel dat het groots gebeurt. En dan praat ik over de Arena, dat soort dingen. In Oberhausen moeten we het niet meer doen", aldus Passenier.

Hari kwam in november vrij na een celstraf van zeven maanden voor een serie mishandelingen in het Amsterdamse uitgaansleven.

In december 2016 nam hij het in Oberhausen op tegen Verhoeven (28). Dat gevecht werd door Verhoeven al in het begin van de tweede ronde gewonnen, omdat Hari met een armblessure moest opgeven.

Arena

Passenier verwacht dat er snel duidelijkheid komt over de rentree van Hari in de ring. "Het zal snel bekend worden wat er gaat gebeuren. We moeten ook zaterdag even afwachten, want is het nog wel heel interessant als Rico verliest?", doelt Passenier op het gevecht van Verhoeven met Jamal Ben Saddik in Ahoy.

"Door omstandigheden kon het de vorige keer niet in Nederland, maar ik denk dat de tijd er nu rijp voor is. Er komen steeds emer gevechten als Glory in ons land. Ziggo wil het gevecht tussen Hari en Verhoeven uitzenden en dichtbij hebben, die willen de regie in eigen handen houden."

"Laten we hopen dat het allemaal rond komt", aldus de trainer. "Hoe mooi zou het zijn: de ring op de middenstip, het dak dicht en het stadion uitverkocht."

Carrière

Hari, die als kickbokser 106 van zijn 118 gevechten won, viert vrijdag zijn 33e verjaardag. Volgens Passenier hoopt de Amsterdammer nog enkele jaren aan zijn carrière vast te plakken. Na zijn celstraf is de kickbokser naar Marokko vertrokken om te werken aan een comeback.

"Toen Badr 26 was, zei hij: 'Mike, we doen dit nog één keer en dan stoppen we ermee.' Dat is bijna zeven jaar geleden. Hij is nu nog steeds goed."

"In het begin van zijn carrière heeft hij vaak met blessures gevochten. Maar de laatste tijd heeft hij zijn lichaam natuurlijk kunnen sparen en kan hij misschien wat langer door. Tot zijn 35e zeker", voorspelt Passenier.

"Maar als hij maar een of twee gevechten per jaar doet, hoeft hij er tot zijn 40e nog maar een stuk of acht te doen. Vier gevechten doet hij zeker nog wel."