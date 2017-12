Curlers beginnen olympisch kwalificatietoernooi met verlies tegen Italië

Oranje, dat zich voor het eerst in de historie voor de Winterspelen hoopt te plaatsen, ging in de spannende openingspartij op het Tsjechische ijs in de slotfase met 6-7 ten onder tegen de Italianen.

Het team van bondscoach Shari Leibbrand leidde na negen ends nog met 6-5, maar in het tiende en laatste end stelden de Italianen alsnog de zege veilig.

Woensdag staan al weer de tweede volgende wedstrijden op het programma voor de Nederlandse ploeg van skip Jaap van Dorp. Dan wordt gestreden tegen achtereenvolgens Duitsland en Finland.

Later deze week staan er ook nog ontmoetingen met China, Rusland, Denemarken en Tsjechië op het programma voor de nummer zeven van het EK van eind vorige maand in het Zwitserse Sankt Gallen. De twee beste landen mogen in februari meedoen in Pyeongchang.

Nederland hoopt in Zuid-Korea te debuteren op de Spelen. Van Dorp, Carlo Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens plaatsten zich bij het EK al wel voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten.