IOC-baas Bach hoopt dat straf Rusland einde maakt aan 'schadelijke periode'

"Dit was een nooit eerder vertoonde aanval op de integriteit van de Olympische Spelen en de sport", zei Bach dinsdag op de persconferentie in Lausanne waar de schorsing bekend werd gemaakt.

Alleen Russische sporters die kunnen aantonen dat ze dopingvrij zijn, mogen in februari deelnemen in Zuid-Korea. Dit zal dan gebeuren onder neutrale vlag. Bij huldigingen is bovendien geen Russisch volkslied te horen.

"Het IOC is hiermee tot een proportionele straf gekomen voor systematische manipulatie", gaf Bach als uitleg voor de door het Internationaal Olympisch Comité uitgesproken straf. "We willen zo ook schone atleten beschermen. Hopelijk kunnen we hiermee een streep zetten onder een schadelijke periode voor de sport."

Rusland wordt gestraft naar aanleiding van een rapport van de voormalige Zwitserse president Samuel Schmid, die een commissie leidde die onderzoek deed naar het staatsgestuurde dopingnetwerk in Rusland.

Bij de vorige Winterspelen, die in het Russische Sochi werden gehouden, bleken op grote schaal 'schone' urinestalen, die vooraf werden afgestaan, via een geheim doorgeefluik stiekem verwisseld te zijn met de positieve dopingtest van de Russische sporters. Dat bedrog kwam pas later aan het licht.

Kremlin

Hoewel het IOC spreekt van 'staatsgestuurd dopinggebruik' zou er geen sprake zijn van inmenging van het Kremlin. "We hebben geen gedocumenteerd en onafhankelijk bewijs gevonden waaruit zou blijken dat de hoogste staatsautoriteit van dit systeem op de hoogte was", zei Schmid namens de onderzoekscommissie.

De Russische president Vladimir Poetin gaf herhaaldelijk aan dat de staat niet van de praktijken op de hoogte was. Vicepremier Vitaly Mutko, oud-minister van Sport, wordt wel gezien als een belangrijke spin in het web en mag nooit meer een olympisch evenement bijwonen.

Dopingwetgeving

Bach hoopt dat het schorsen van Rusland de opmaat betekent voor betere dopingwetgeving. "Dit moet als een katalysator dienen voor een effectiever antidopingsysteem, onder leiding van het WADA."

De 63-jarige Duitser leeft mee met sporters die door het dopinggebruik van Russische concurrenten een huldiging aan hun neus voorbij zagen gaan en bekijkt of daar een oplossing voor gevonden kan worden.

"Als oud-atleet leef ik mee met iedereen die slachtoffer is geworden van manipulatie. Samen met de IOC-atletencommissie kijken we nu naar mogelijkheden om deze sporters alsnog genoegdoening te geven voor de mooie momenten die ze zijn misgelopen op het podium of op de finishlijn."

Bij hertesten werden de afgelopen periode 25 Russische sporters van Sochi 2014 alsnog positief bevonden, waardoor het land inmiddels elf van de in totaal 33 medailles heeft moeten inleveren. Schaatsster Margot Boer krijgt waarschijnlijk alsnog de zilveren medaille van de op doping betrapte Olga Fatkulina op de 500 meter.