Oranje opgelucht dat 'lomp spel' Kameroen geen blessures oplevert

"Ik kan er gewoon niet bij dat zulke teams op het WK mogen spelen. Ze speelden keihard", zei Angela Malestein tegen Ziggo Sport. De hoekspeelster had vooraf al gewaarschuwd voor het "lompe spel" van de Afrikaanse tegenstander.

Kameroen maakte dinsdag in Leipzig enkele forse overtredingen, die niet allemaal door de arbitrage werden bestraft. "Ze krijgen een rode kaart, maar wat hebben wij eraan?", vroeg de Spakenburgse zich af. "Ik ben blij dat we geen blessures aan deze wedstrijd overhouden."

Jacqueline Mossy Solle werd na een pittige overtreding op Nycke Groot uit het veld gestuurd door de Turkse arbiters. In totaal kreeg Kameroen zes keer een tijdstraf van twee minuten. Bij Oranje werd alleen Danick Snelder tweemaal voor twee minuten naar de kant gestuurd.

Kleerscheuren

Bondscoach Helle Thomsen kreeg in de tweede helft wegens commentaar op de leiding een gele kaart, waardoor Oranje twee minuten met een speelster minder op het veld stond.

"Ik ben blij dat we hier zonder kleerscheuren uitgekomen zijn. Ik was het niet altijd eens met de scheidsrechters", zei de Deense trainer na afloop.

Estavana Polman, dinsdag met vier treffers gedeeld topscorer bij Oranje, wilde niet te veel woorden vuil maken aan het harde spel van Kameroen. "Het was een heel slechte wedstrijd. Zij verdedigen met armen op plekken waar je ze niet verwacht."

"Elke minuut die we hierover praten is zonde van de tijd. Twee punten is het belangrijkste", zei de opbouwspeelster. "We gaan ons nu voorbereiden op Servië. Dat wordt een knalwedstrijd. Servië heeft een goede ploeg, enkele sterspelers zijn teruggekeerd."

Oranje is al zeker van een plek in de achtste finales, maar de eindstand in de poule bepaalt wie de tegenstander in de knock-outfase wordt. Het duel met Servië begint woensdag om 15.30 uur. Vrijdag is gastland Duitsland de laatste opponent in groep D.