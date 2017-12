Alleen dopingvrije Russen onder neutrale vlag welkom bij Winterspelen

Dat maakt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dinsdag bekend na een bijeenkomst in het Zwitserse hoofdkwartier in Lausanne.

Het IOC-bestuur heeft dat besluit genomen op basis van een rapport van de voormalige Zwitserse president Samuel Schmid, die een commissie leidde die onderzoek deed naar het staatsgestuurde dopingnetwerk in Rusland.

Russische sporters mogen daardoor alleen onder strenge voorwaarden deelnemen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Zij doen dat bovendien als "olympische sporter uit Rusland" en krijgen bij een eventuele medaille niet het Russische volkslied te horen.

Om aanspraak te maken op een startbewijs moeten Russische sporters zich via de gangbare weg gekwalificeerd hebben en aan de internationale dopingreglementen voldoen. Een commissie onder leiding van de Franse politicus Valerie Fourneyron velt het eindoordeel over wie welkom zijn in Pyeongchang.

IOC-voorzitter Thomas Bach omschreef de Russische praktijken dinsdag op de persconferentie als "een nooit eerder vertoonde aanval op de integriteit van de sport en de Olympische Spelen". "Dit moet de afsluiting zijn van een hele schadelijke periode", zei de Duitser. "En hopelijk dient het als een katalysator voor een effectiever antidopingsysteem."

De Russische staatstelevisie zal de Olympische Spelen niet uitzenden als er geen Russische teams aan meedoen, meldt persbureau Interfax.

Officials

In Pyeongchang worden daarnaast geen Russische officials toegelaten. Vitaly Mutko, de voormalige minister van Sport, en zijn rechterhand zijn zelfs nooit meer welkom bij een olympisch evenement en ROC-voorzitter Alexander Zhukov is zijn IOC-lidmaatschap ontnomen. Mutko is overigens voorzitter van het organisatiecomité van het WK voetbal van volgend jaar in Rusland.

Dmitry Chernyshenko, de voorzitter van het organisatiecomité in Sochi, mag zich als commissielid niet langer bezighouden met de organisatie voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Tokio. Het IOC sluit niet uit dat er nog meer indviduen geschorst zullen worden.

Dopingnetwerk

Vorig jaar bij de Zomerspelen liet het IOC de afzonderlijke sportbonden nog beslissen welke Russen welkom waren in Rio de Janeiro.

De atletiekfederatie IAAF liet verspringster Darya Klishina toen ook al onder een neutrale vlag deelnemen, terwijl de meeste sporters gewoon namens Rusland mee mochten doen.

Met dertien keer goud, elfmaal zilver en negen bronzen plakken was gastland Rusland bijna vier jaar geleden ongekend succesvol bij de Winterspelen in Sochi.

Dankzij de onafhankelijke onderzoeker Richard McLaren en klokkenluider en kroongetuige Grigory Rodchenkov, voormalig hoofd van het dopinglaboratorium in Moskou, is intussen duidelijk dat een groot deel van die medailleoogst te danken was aan een grootschalig dopingnetwerk.

In Sochi werden 'schone' urinestalen, die vooraf werden afgestaan, via een geheim doorgeefluik stiekem verwisseld met de positieve dopingtests van de Russische sporters.

Complot

De Russische president Vladimir Poetin en vicepremier Mutko gaven eerder aan de beschuldigingen te zien als een "complot van het Westen". In hun ogen zijn het mondiale antidopingbureau WADA en het IOC juist verantwoordelijk voor het dopinggebruik in Sochi.

De Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang beginnen op 9 februari en duren tot 25 februari.