Hockeyers kunnen ook derde pouleduel in World League niet winnen

Eerder verloor Oranje in groep A al met 2-3 van Spanje. In het tweede pouleduel incasseerde de ploeg van bondscoach Max Caldas in de laatste minuut de gelijkmaker (3-3) tegen Argentinië.

De nederlaag tegen de 'Red Lions' betekent een negatieve primeur voor de Nederlandse hockeyers. Het is pas de eerste keer in de historie dat Oranje de groepsfase van een titeltoernooi afsluit zonder overwinning.

Nederland speelt woensdag of donderdag tegen Duitsland, de winnaar van groep B. België mag het als groepswinnaar opnemen tegen gastland India. Alle ploegen uit de twee poules gaan door naar de knock-outfase, maar de stand bepaalt wie de tegenstander is in de kwartfinales.

Argentinië-Engeland en Spanje-Australië zijn de andere twee duels in de kwartfinale. Als Oranje weet te winnen van Duitsland, is Spanje of Australië de opponent in de halve finale.

Strafcorners

Dinsdag kwam Oranje in het tweede kwart op achterstand. Loic Luypaert benutte tot tweemaal toe een strafcorner voor België (2-0). In het derde kwart schoot ook Tom Boon raak uit een strafcorner.

In het laatste kwart dacht Oranje nog terug te komen tot 1-3, maar een treffer van Mirco Pruyser uit een strafcorner werd door de videoscheidsrechter afgekeurd omdat de bal niet buiten de cirkel werd gestopt. Kort daarna schoof Luypaert nog een strafbal naast het Nederlandse doel.

Oranje was vier jaar geleden nog de winnaar van de eerste editie van de prestigieuze Hockey World League, maar moest twee jaar geleden genoegen nemen met de vierde plaats. Australië was toen in de finale te sterk voor België.