Yankees stellen niet Meulens maar Boone aan als nieuwe hoofdcoach

De 44-jarige Boone is de opvolger van Joe Girardi, die ruim een maand geleden aan de kant werd gezet bij de Yankees. Hij heeft nog geen ervaring als hoofdcoach op het hoogste niveau en speelde in 2003 een jaar voor de Yankees.

Meulens en Boone waren naar verluidt de laatste twee mannen die in de running waren voor de baan. De 50-jarige Meulens is bondscoach van de Nederlandse ploeg en was afgelopen seizoen verantwoordelijk voor de slagploeg van de San Francisco Giants. Vermoedelijk wordt hij daar nu de assistent van coach Bruch Bochy.

Algemeen manager Brian Cashman van de Yankees denkt met Boone een man te hebben aangesteld die communicatief sterk is en voor verbinding binnen de duurbetaalde selectie kan zorgen. "We denken dat hij gezien zijn achtergrond en reputatie goed bij de selectie past. Ik kijk er naar uit met hem samen te werken."

Publiekslieveling

Boone speelde slechts een jaar voor de Yankees, maar geldt wel nog wel altijd als publiekslieveling. Hij zorgde er met een homerun voor dat de Yankees in 2003 ten koste van rivaal Boston Red Sox de titel pakten in de American League. In de World Series was Miami Marlins uiteindelijk te sterk.

Vorige week sprak Meulens nog de hoop uit dat hij als hoofdcoach zou worden aangesteld in het Yankee Stadium. "Ik denk dat de kans groot is dat ik het word. Ik heb veel ervaring met in totaal acht kampioenschappen. Dat is wat ze zoeken; iemand die de winning pedigree terugbrengt bij de Yankees."

Als speler stond de geboren Antilliaan tussen 1989 en 1993 onder contract bij de 27-voudig winnaar van de World Series. Afgelopen seizoen combineerde hij het bondscoachschap van 'Team Kingdom of the Netherlands' met het trainen van de slagmensen van de Giants. Daar maakt hij al sinds 2010 deel uit van de coaching staf.