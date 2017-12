Curlingploeg denkt 'heel goede kans' te maken op olympisch ticket

"Percentages geven is onmogelijk, maar we maken een heel goede kans", aldus skip Jaap van Dorp voor de camera van de NOS. "We bekijken het steen voor steen, wedstrijd voor wedstrijd. Als we goed samenwerken, is alles mogelijk."

Oranje neemt het in Pilsen achtereenvolgens op tegen Italië, Duitsland, Finland, China, Rusland, Denemarken en Tsjechië. De twee beste landen pakken een ticket voor de komende Winterspelen in februari.

Dat de top vier (Zweden, Zwitserland, Noorwegen en Schotland) van het afgelopen EK al zeker is van een trip naar Zuid-Korea en er dus niet bij is in Tsjechië, zegt Van Dorps teamgenoot Carlo Glasbergen weinig.

"De beste landen van Europa zijn er niet in Pilsen, maar het niveau is nog steeds heel hoog met veel goede teams. Daar kunnen we van winnen, maar net zo goed van verliezen."

Topniveau

Van Dorp vult aan: "Voor ons is het belangrijkste dat we zelf een goed niveau halen, dan volgen de winstpartijen vanzelf. We moeten zorgen dat we alle wedstrijden op topniveau spelen. We hebben al laten zien dat we constant goed kunnen spelen, maar nu moet het constant op ons allerbest."

Glasbergen is van mening dat Nederland de voorbije jaren stappen heeft gemaakt en denkt dat dat weleens tot uiting kan worden gebracht in Tsjechië.

"We analyseren wat er goed gaat en wat we nog kunnen verbeteren en waaraan we moeten werken. Dat zijn heel kleine dingen, die alles bij elkaar zorgen dat we net een hoger niveau kunnen halen."

Nog nooit nam een Nederlands curlingteam deel aan de Olympische Spelen. Van Dorp, Glasbergen, Laurens Hoekman en Wouter Gösgens plaatsten zich bij de Europese titelstrijd eind vorige maand in Zwitserland wel al voor het WK van volgend jaar in de Verenigde Staten.