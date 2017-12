Malestein vindt dat Oranje zich niet moet sparen tegen 'lomp' Kameroen

"Als we niet van Kameroen winnen, dan hebben we niets te zoeken op het WK", aldus Malestein tegen NUsport. "We moeten ze gewoon verslaan en met meer dan twee of drie doelpunten verschil."

Ondanks het kwaliteitsverschil verwacht de 24-jarige Malestein, die zondag tegen China (40-15) vijf keer scoorde, niet zomaar een makkelijke wedstrijd in Leipzig. De hoekspeelster vreest vooral de fysieke kracht van Kameroen.

"Het zijn allemaal sterke meiden, die lomp uit de hoek kunnen komen. Voor die harde duels moeten we uitkijken, we willen heel blijven. Maar we moeten er wel vol ingaan. Juist als je je spaart in de duels raak je geblesseerd."

Zenuwen

Als Malestein er met Oranje in slaagt Kameroen te verslaan dan is een plek in de achtste finales al zo goed als zeker, omdat de eerste vier van de zes landen in de poule doorgaan naar de achtste finales. Nederland, dat twee jaar geleden de WK-finale haalde, lijkt door de ruime zege op China bovendien in het toernooi te groeien, nadat de openingswedstrijd zaterdag tegen Zuid-Korea verrassend met 22-24 verloren ging.

"Tegen de Koreanen speelden we echt niet goed", beseft Malestein. "Misschien waren het de zenuwen van zo'n eerste wedstrijd op een groot toernooi. En de druk, al leggen we die vooral onszelf op. Gelukkig hebben we ons goed hersteld tegen China en werken we nu met een lekker gevoel toe naar de laatste drie poulewedstrijden."

Nederland tegen Kameroen begint dinsdag om 15.30 uur in de Arena Leipzig. Een dag later neemt de ploeg van bondscoach Helle Thomsen het op tegen Servië, waarna de groepsfase donderdag tegen gastland Duitsland wordt afgesloten.