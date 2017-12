Russische topkunstrijdster Medvedeva (18) schuift aan bij cruciaal IOC-overleg

De 18-jarige Medvedeva, die in maart voor de tweede keer in haar loopbaan de wereldtitel veroverde, is favoriete voor olympisch goud. Ze gaat bij het IOC een goed woordje doen voor alle Russische sporters.

Vanwege het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sochi, waarbij inmiddels al 25 Russische sporters tegen de lamp zijn gelopen, dreigt het IOC alle Russische sporters te weren van de Spelen in Pyeongchang.

Het overleg is dinsdag in Lausanne, waarna het besluit over het wel of niet deelnemen van Rusland aan het evenement vermoedelijk naar buiten zal worden gebracht.

Tot de tot nu toe 25 betrapte Russische sporters behoren geen kunstrijders. Ten tijde van de Winterspelen in Sochi was Medvedeva 14 jaar, waardoor ze uitkwam op juniorenniveau.

Medvedeva, die in de afgelopen twee jaar niet alleen wereldkampioen werd maar ook met de Europese titel aan de haal ging, is bij deelname aan de Spelen in Pyeongchang topfavoriet voor de gouden medaille.

Mutko

Naast de jonge Medvedeva zullen namens het Russisch olympisch comité voorzitter Alexander Zhukov en Vitaly Smirnov, die het hoofd is van het Russische antidopingbureau, aanschuiven bij de bijeenkomst in Zwitserland.

Vicepremier en voormalig sportminister Vitaly Mutko vindt dat er voor Rusland "nauwelijks ruimte is om te manoeuvreren".

Hij zegt rekening te houden met twee scenario's: uitsluiting van de Russische sporters of meedoen aan de Spelen onder neutrale vlag. In het tweede geval hebben Russische sportfunctionarissen al met een boycot gedreigd.

Bij de Spelen in Sochi was er sprake van een staatsgestuurd dopingnetwerk. In het dopinglab werden dopingstalen verwisseld met 'schone' testen die ruim voor de Spelen werden afgenomen bij de Russische deelnemers. Klokkenluider Grigory Rodchenkov bracht de praktijken aan het licht.