Woods ziet toekomst zonnig in na sterke rentree op golfbaan

"Over het algemeen ben ik zeer tevreden", zei de 41-jarige Woods na afloop van het toernooi op de Bahamas tegen The Telegraph. "Het ging redelijk goed en ik had een paar goede putts."

"Ook had ik een aantal hele goede slagen en dat zijn goede voortekenen. De toekomst ziet er zonnig uit."

Woods, die tevens mede-organisator van het toernooi was, wist acht slagen onder par te blijven met een score van 68. Het was lange tijd onzeker of de golflegende zou kunnen terugkeren op de baan.

Een paar maanden geleden vroeg Woods zich nog af of hij ooit weer op niveau kon spelen. Voorafgaand aan het toernooi knaagde die onzekerheid nog steeds aan hem.

"Hoe zou de score uitvallen? Hoe zou ik me voelen? Raak ik nog wel gewend aan de adrenaline in mijn eerste wedstrijd in lange tijd? Maar ik was nog steeds scherp met mijn ijzers", aldus een opgeluchte Woods.

Drie miljoen

Op de Hero World Challenge speelden achttien golfers om een prijzenpot van drie miljoen euro. De Amerikaan Rickie Fowler won het toernooi met achttien slagen onder par, gevolgd door landgenoot Charly Hofman (-14) en de Brit Tommy Fleetwood (-12).

In januari speelt Woods naar verluidt zijn volgende toernooi.