Coach Thomsen blijft reëel na winst handbalsters op 'slecht' China

"China is een slechte ploeg", zei de Deense bondscoach van Oranje voor de camera van Ziggo Sport. "Het was een makkelijke wedstrijd, maar het is toch belangrijk dat we ruim hebben gewonnen."

Oranje herstelde zich enigszins van de nederlaag in het eerste duel met Zuid-Korea (22-24). "Maar China is ook een stuk slechter dan Zuid-Korea", erkende Thomsen.

"Toch vond ik dat we er goed voor zijn gegaan. In de tweede helft heb ik de mogelijkheid benut om wat andere spelers aan het werk te zien."

Met twee punten uit twee duels bezet Nederland, de nummer vier van de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, voorlopig de derde plaats in groep D.

Kameroen

Oranje vervolgt het WK dinsdag met een wedstrijd tegen Kameroen. "Het is niet alleen belangrijk dat we die wedstrijd winnen", zei Thomsen. "Zij spelen erg fysiek. Het is ook belangrijk dat we blessurevrij blijven."

De nummers één tot en met vier van de vier poules van zes landen plaatsen zich voor de achtste finales. Nederland speelt in de groepsfase ook nog tegen Servië en Duitsland.

Twee jaar geleden schopte Nederland het op het WK in Denemarken tot de finale. Daarin was Noorwegen met 31-23 te sterk.