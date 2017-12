Dumoulin, Verstappen en Kramer genomineerd voor Sportman van het Jaar

Dat maakte de NOS zondagavond bekend. Vorig jaar werd Verstappen uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Bij de vrouwen viel turnster Sanne Wevers in de prijzen.

De voetbalsters, de hockeyers en de shorttrackers zijn genomineerd voor de titel Sportploeg van het Jaar. Zij werden afgelopen jaar allemaal Europees kampioen. In de categorie beste coach zijn Sarina Wiegman (voetbalvrouwen), Jeroen Otter (shorttrack) en Jac Orie (schaatsen) de laatste kanshebbers.

Jetze Plat, Jeroen Kampschreur en Diede de Groot maken kans op de prijs van Paralympisch Atleet van het Jaar.

Vorige week werd een lijst van tien mannelijke sporters bekendgemaakt, een vakjury reduceerde die zondag tot drie namen. Darter Michael van Gerwen, wielrenners Bauke Mollema en Dylan Groenewegen, zwemmer Ferry Weertman, honkballer Kenley Jansen, shorttracker Sjinkie Knegt en schaatsers Kjeld Nuis en Jan Smeekens overleefden de schifting niet.

Van Gerwen

Vorig jaar kregen NOC*NSF, de jury en NOS, die de nominaties bepalen, veel kritiek omdat Van Gerwen niet voorkwam op de shortlist. De Brabander, die in 2017 minder succesvol was dan een jaar eerder, was nu wel serieus in beeld voor de eretitel, stelt juryvoorzitter Bas van de Goor.

"Hij is zeker op tafel gekomen", aldus de oud-volleyballer. Uiteindelijk werd gekozen voor Dumoulin, Verstappen en Kramer. "We hebben er echt lang over gesproken. Het is vrij lastig om uit te leggen waarom iemand er niet bij zit."

"Tegenvraag zou kunnen zijn: wie moeten er dan uit? Wij denken echt dat deze drie de topdrie van een fenomenaal sportjaar zijn."

Giro d'Italia

Dumoulin (27) maakte dit jaar indruk door als eerste Nederlander de Giro d'Italia te winnen. Bovendien werd de Limburger wereldkampioen tijdrijden.

Provinciegenoot Verstappen won in Maleisië en Mexico twee Grands Prix in de Formule 1. De 20-jarige coureur eindigde als zesde in de WK-stand.

Schaatser Kramer (31) werd Europees- en wereldkampioen allround en won op de WK afstanden de 5 en 10 kilometer. Hij werd in 2007 al eens uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.

Vrouwen

Bouwmeester werd in 2017 wereldkampioen zeilen in de Laser-klasse. Bovendien werd de 29-jarige Friezin uitgeroepen tot beste zeilster ter wereld. Schippers veroverde goud op de 200 meter bij de WK atletiek in Londen. De 25-jarige Utrechtse werd in 2015 al verkozen tot beste sportster.

Van der Breggen won de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Daarnaast zegevierde de 27-jarige Zwolse in de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

Voetbalster Lieke Martens, schaatsster Ireen Wüst, zwemster Ranomi Kromowidjojo en wielrenster Chantal Blaak vielen zondag af. De prijzen worden op 19 december uitgereikt op het NOC*NSF Sportgala.