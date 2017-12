Klokkenluider Rodchenkov: 'Kreeg opdracht Oekraïense positief te laten testen'

Rodchenkov zou de afgenomen urinestaal in het dopinglab in Sochi van een verboden middel hebben moeten voorzien. De Rus doet die onthulling in een interview met New York Times.

Rodchenkov was baas van het Russische dopinglab en verantwoordelijk voor het omruilen van positieve urinestalen voor schone waardoor Russische atleten tijdens de Winterspelen in Sochi niet op doping betrapt werden.

Zondag verklaart hij dat de voormalig minister van sport Yurie Nagorny hem opdracht gaf biatlete Vita Semerenko kort voor de Spelen een positieve test te bezorgen. Rodchenkov overgehaald om het plan te laten varen.

"Ik kon een onschuldige sporter dit niet aandoen. Ik heb Nagorny er van overtuigd dat de fraude zou uitkomen", aldus Rodchenkov.

Goud

Semenko (31) pakte met goud op de estafette en brons op de sprint twee medailles in Sochi. Rusland pakte op de estafette zilver, maar heeft die medaille inmiddels moeten inleveren omdat twee deelneemsters alsnog positief werden bevonden.

Oekraïne gold als voornaamste concurrent van de Russische bitaletes. Beide landen zijn bovendien in een gewapend conflict verwikkeld rond schiereiland Krim en het oosten van Oekraïne.

Semerenko was terughoudend met een reactie op de beweringen van Rodchenkov, die geldt als kroongetuige in het Russische dopingschandaal en bescherming geniet van de FBI. "Ik hoop dat de daders bestraft worden", zei de biatlete.

Vice-premier en voormalig sportminister Vitaly Mutko neemt de aantijgingen van Rodchenkov niet serieus. "Hij is een instrument dat tegen Rusland gebruikt wordt", zei hij.

Pyeongchang

Na herstesten van dopingstalen zijn de resultaten van 25 Russische olympiërs van Sochi geschrapt. Ze werden bovendien door het IOC geschorst voor alle komende Olympische Spelen.

Dinsdag besluit het IOC of Rusland in februari mag deelnemen aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.