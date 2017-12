LeBron James vertolkt heldenrol bij elfde zege op rij voor Cavaliers

De ploeg uit Ohio leek in de eigen Quicken Loans Arena af te stevenen op een verlenging of nederlaag tegen de Grizzlies, maar met zeven punten in de laatste anderhalve minuut zorgde James alsnog voor de winst (116-111).

Viervoudig MVP James was goed voor in totaal 34 punten en had zo een groot aandeel in de elfde overwinning op rij voor de Cavaliers, die met zestien overwinningen tegenover zeven nederlagen nu tweede staan in de Eastern Conference.

Met nog twee minuten op de klok, bij een stand van 109-109, stond James op bij Cleveland. Met onder meer een driepunter en twee rake vrije worpen bezorgde hij de NBA-kampioen van 2016 alsnog de winst tegen Memphis.

Eer

"Indrukwekkend", prijst Dwyane Wade zijn maatje James. "Het is nauwelijks te bevatten dat je iemand in je team hebt lopen die je gewoon die bal kunt geven omdat je weet dat hij er iets goed mee gaat doen."

De 32-jarige James, die ook nog eens goed was voor twaalf assists, blijft bescheiden na zijn zoveelste heldenrol bij de 'Cavs'. "Het is gewoon ervaring. Ik probeer het juiste te doen, maar het is wel een eer als veertien teamgenoten je dat toevertrouwen."

Voor Memphis Grizzlies was het al weer de elfde nederlaag op rij, waarvan de laatste drie onder interim-coach J.B. Bickerstaff, de tijdelijke opvolger van de maandag ontslagen David Fizdale.