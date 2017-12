Bondscoach ziet dat handbalsters nog niet in vereiste vorm zijn op WK

"Op het EK van een jaar geleden verloren we ook de openingswedstrijd, toen van Duitsland. Dat toernooi haalden we de finale'', zei Thomsen tegen Ziggo Sport. "Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We zijn duidelijk nog niet in de vereiste vorm.''

De bondscoach zag dat Oranje veel problemen had in de aanval. "We probeerden wel het snelle spel van Zuid-Korea te ontregelen en meer zelf te scoren uit de snelle uitbraak, maar dat kregen we niet goed voor elkaar."

"Het is goed dat we zondag meteen weer een wedstrijd spelen tegen China. Dan kunnen we niet lang blijven hangen bij deze nederlaag.''

Abbingh

Lois Abbingh was de enige Nederlandse speelster die tegen Zuid-Korea geen moeite had met scoren. De opbouwspeelster van de Franse ploeg Issy Paris nam liefst de helft van de Oranje-productie voor haar rekening in Leipzig.

Met een zuur lachje nam Abbingh na afloop van de nederlaag de prijs voor de beste speelster van de wedstrijd in ontvangst. "Ik had toch echt liever de wedstrijd gewonnen'', zei ze. "Maar we hadden het niet vandaag. Niemand leek zijn dag te hebben en ik heb geen idee waar het aan lag."

Abbingh was de uitzondering bij Oranje. Ze gooide elf keer snoeihard raak. Haar eerste treffer was meteen een jubileumgoal, want het was haar vijfhonderdste in Oranje. "Dat motiveerde wel, moet ik zeggen.''

Abbingh benadrukte net als Thomsen dat de vicewereldkampioen - Nederland veroverde twee jaar geleden zilver op het WK - de knop snel moet omschakelen voor het duel met China, dat zondag om 18.00 uur begint. "We moeten positief blijven, er is nog alles om voor te spelen. Als we van China winnen, zijn we deze wedstrijd weer vergeten."

De top vier van de groep van zes plaatst zich voor de achtste finales. Nederland speelt in poule D ook nog tegen Kameroen, Servië en Duitsland.