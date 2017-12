Handbalsters beginnen WK met nipt verlies tegen Zuid-Korea

Lois Abbingh was de topscorer bij Oranje. De speelster van Issy Paris Hand, die met haar eerste treffer tegen Zuid-Korea haar vijfhonderdste interlandgoal maakte, tekende voor elf doelpunten.

De handbalsters speelden vorig jaar bij de Olympische Spelen van Rio de Janeiro op weg naar de vierde plek met 32-32 gelijk tegen Zuid-Korea. Bij het WK van 2013 won de Aziatisch kampioen van Nederland (29-26), net als bij het WK van 2011 (38-26). Dat waren alle drie ook groepswedstrijden. In totaal won Oranje maar eén van de voorgaande twaalf onderlinge ontmoetingen, bij het WK van 2005.

Eerder op zaterdag won Servië in de poule van Oranje met duidelijke cijfers van China: 43-23. Gastland Duitsland was vrijdag in de openingswedstrijd van het WK al te sterk voor Kameroen (28-15).

Nederland speelt zondag vanaf 18.00 uur zijn tweede groepsduel tegen China. De nummers één tot en met vier van de vier poules van zes landen plaatsen zich voor de achtste finales.

Oranje eindigde twee jaar geleden bij het vorige WK als tweede nadat de ploeg in de finale verloor van Noorwegen. De Noorse vrouwen waren een jaar geleden ook te sterk voor Nederland in de EK-finale.

Tussensprintje

Nederland begon zaterdag in de Arena Leipzig nog wel aardig aan het duel met Zuid-Korea, dat twee jaar geleden bij het WK in Denemarken strandde in de achtste finales.

Oranje had in het eerste kwart van de wedstrijd steeds een voorsprong van één of twee goals, totdat Zuid-Korea een tussensprintje inzette van 9-7 naar 9-11. Bij rust stond Nederland zelfs drie treffers achter: 11-14.

De ploeg van bondscoach Helle Thomsen kwam halverwege de tweede helft weer op gelijke hoogte (17-17), maar Nederland bleef ondanks de doelpuntenregen van Abbingh moeite hebben met scoren. Zuid-Korea maakte bij een 19-17 achterstand vijf treffers op rij en die marge gaven de Aziaten niet meer weg in de spannende slotfase.