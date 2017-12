Hockeyers beginnen World League Final met nederlaag tegen Spanje

In het Indiase Bhubaneswar gold de equipe van bondscoach Max Caldas weliswaar als favoriet, maar ging de winst ondanks treffers van Lars Balk en Mirco Pruyser naar de Spanjaarden: 2-3.

"Het is onze eerste wedstrijd samen sinds het EK, ik wist dat het moeilijk zou worden", zei Caldas na de wedstrijd. "Als je zo lang niet samen hebt gespeeld op dit niveau mis je wedstrijdritme."

Door de nederlaag in de openingspartij is Nederland na één speelronde de gedeelde hekkensluiter in groep A. Eerder op zaterdag won België, de nummer twee van 2015, al met 3-2 van Argentinië. Alle ploegen uit de twee poules gaan door naar de knock-outfase, maar de stand bepaalt wie de tegenstander is in de kwartfinales.

Oranje was vier jaar geleden nog de winnaar van de eerste editie van de prestigieuze Hockey World League, maar moest twee jaar geleden genoegen nemen met de vierde plaats.

Hoop

Tegen de 'Red Sticks' kwam Nederland al in het eerste kwart, enigszins tegen de verhoudingen in, op achterstand. Uit een late strafcorner werd doelman Pirmin Blaak gepasseerd door routinier Pau Quemada. In het tweede kwart wisten beide ploegen niet te scoren, waardoor er een 0-1 ruststand op het scorebord stond in Bhubaneswar.

Na de hervatting verdubbelde Spanje de marge via Enrique Gonzalez, maar even later was Balk verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer door te scoren uit de rebound van een strafcorner van Tristan Algera.

Dat zorgde weer heel even voor hoop aan de Nederlandse zijde, maar daar werd nog in het derde kwart een einde aan gemaakt door Diego Arana. Spanje bleef vervolgens lang op de been, maar in de slotfase maakte Pruyser het na een fraaie actie van Sander Baart toch nog spannend. Een nederlaag kon echter niet meer afgewend worden: 2-3.

De hockeymannen hopen in India, waar komende zomer ook het WK is, het goede voorbeeld van de vrouwenploeg te volgen. Onder leiding van Alyson Annan was Oranje vorige week ongenaakbaar in het Nieuw-Zeelandse Auckland.