'New York Yankees verkiest onervaren Boone boven Oranje-coach Meulens'

De 50-jarige Meulens, die werkzaam is als bondscoach van de Nederlandse honkballers en als slagcoach van San Francisco Giants, was één van de zes kandidaten om Joe Girardi op te volgen.

Meulens en Boone bleven volgens bronnen binnen de Yankees als laatste twee kanshebbers over. Carlos Beltran, die dit seizoen kampioen werd met de Astros en vervolgens stopte, Eric Wedge, Rob Thomson en Chris Woodward vielen in een eerder stadium al af.

Uiteindelijk zou de keus van de Yankees dus gevallen zijn op de 44-jarige Amerikaan Boone. De oud-speler heeft nog geen enkele ervaring opgedaan als coach en was de laatste jaren vooral actief als analist bij ESPN.

Boone speelde in 1993 voor de ploeg uit New York en zei eerder al dat hij niet vreest dat zijn gebrek aan ervaring hem parten zal spelen als coach. "In zekere zin ben ik me hier al 44 jaar op aan het voorbereiden."

Hoop

Eerder deze week sprak Meulens nog de hoop uit dat hij als hoofdcoach zou worden aangesteld in het Yankee Stadium. "Ik denk dat de kans groot is dat ik het word. Ik heb veel ervaring met in totaal acht kampioenschappen. Dat is wat ze zoeken; iemand die de winning pedigree terugbrengt bij de Yankees."

Als speler stond de geboren Antilliaan tussen 1989 en 1993 onder contract bij de 27-voudig winnaar van de World Series. Afgelopen seizoen combineerde hij het bondscoachschap van 'Team Kingdom of the Netherlands' met het trainen van de slagmensen van de Giants.

Daar kan hij volgend jaar wel aan de slag als benchcoach. In dat geval wordt hij de rechterhand van manager Bruce Bochy. Sinds 2010 maakt Meulens al deel uit van de coaching staf van de Giants, die sindsdien liefst drie keer de World Series wonnen.