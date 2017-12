Kunstrijders Noord-Korea in principe niet naar Spelen door missen deadline

Ryom en Kim mogen hierdoor in principe niet meedoen aan de Winterspelen in februari. Het koppel veroverde in september een van de laatste olympische startbewijzen, als eerste sporters namens hun land.

Noord-Korea had de deelname van Ryom en Kim voor 1 december moeten bevestigen, maar dat is niet gebeurd. Hierdoor schuift het olympische ticket door naar Japan.

Volgens de internationale schaatsunie ISU kan het internationaal olympisch comité (IOC) het Noord-Koreaanse tweetal alsnog dispensatie verlenen. Het IOC-bestuur heeft het recht om speciale wildcards toe te kennen.

Het IOC ziet in het kader van de internationale vrede, verzoening en saamhorigheid graag Noord-Koreaanse sporters deelnemen aan de Winterspelen in Zuid-Korea. Ook het gastland hoopt in februari sporters uit het buurland te kunnen begroeten.

Noord-Korea en Zuid-Korea zijn formeel nog steeds in oorlog met elkaar. Door recente kernproeven van Noord-Korea is de spanning in de regio sterk opgelopen.