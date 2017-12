Verschoor verruilt Red Bull-juniorteam voor topteam in Formule Renault

Verschoor kreeg vorige maand uitsluitsel over zijn toekomst in het Oostenrijkse opleidingstraject, nog voordat hij derde werd tijdens de slotrace in Barcelona met zijn Nederlandse team MP Motorsport. "Ik kreeg voor Barcelona bericht van Red Bull, nadat ik adviseur Helmut (Marko, red.) zelf had opgebeld", bevestigt hij vrijdag tegen Motorsport.com.

"Ik wilde mijn status weten. Als ik niet door zou mogen, dan kon ik een ander plan maken. Daar zijn we mee aan de slag gegaan."

Dat de ondersteuning van Red Bull wegvalt, ziet Verschoor niet als een belemmering. "Ik denk niet dat ik de steun heel erg ga missen nu we het rond hebben."

"Red Bull is heel goed voor de publiciteit en financieel helpt het ook, maar verder wordt er vooral druk op je gelegd. Het is nu tijd voor de volgende stap", is de lezing van de jonge coureur.

Voetsporen

Inmiddels heeft Verschoor zich ook in 2018 verzekerd van deelname aan de Formule Renault 2.0. Hij tekent bij topteam Josef Kaufmann Racing en treedt in de voetsporen van de Fransman Sacha Fenestraz, die dit jaar kampioen werd met het Duitse team.

Over een gebrek aan belangstelling had Verschoor naar eigen zeggen niet te klagen. "We zijn door bijna alle teams benaderd, dus we hadden best veel mogelijkheden. Ook bij Kaufmann en dat is wel het eerste team waar je naar kijkt, omdat zij veel kampioenschappen op hun naam hebben geschreven. Daar wilde ik dus graag bij instappen."

Kaufmann Racing werd in 2017 voor de vierde keer kampioen bij de coureurs in de Formule Renault 2.0. Eerder pakten de Nederlander Robin Frijns (2011), Formule 1-coureur Stoffel Vandoorne (2012) en de McLaren-testcoureur vanaf volgend seizoen Lando Norris (2016) al de rijderstitel met het team.

Verschoor eindigde dit jaar als negende in zijn debuutseizoen. De derde plaats in Barcelona was zijn eerste en tot nu toe enige podiumplek in de Formule Renault 2.0.