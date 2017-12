Bakker, Pruyser en Welten maken kans op prestigieuze hockeyprijs

Bakker en Pruyser hebben in de strijd om de 'FIH Player of the Year-award' concurrentie van de Duitser Mats Grambusch, de Argentijn Gonzalo Peillat en de Belg Arthur Van Doren.

De twee Nederlanders werden in augustus met Oranje Europees kampioen in eigen land. Pruyser maakte zes goals bij dat toernooi, waarvan twee in de finale tegen België. Bakker was goed voor één treffer.

Robert van der Horst was in 2015 de laatste Nederlander die werd uitgeroepen tot beste speler van de wereld. Ook Stephan Veen (1998 en 2000), en Teun de Nooijer (2003, 2005 en 2006) wonnen de prijs. Vorig jaar ging de award naar de Belg John-John Dohmen.

Vrouwen

Welten, die met Nederland ook Europees kampioen werd in augustus, strijdt bij de vrouwen met de Engelse Alex Danson, de Amerikaanse Melissa Gonzalez, de Nieuw-Zeelandse Stacey Michelsen en de Argentijnse Delfina Merino om de prijs.

Welten won de award al eens in 2015. Vorig jaar ging de eretitel net als in 2009 naar de inmiddels gestopte Naomi van As.

De winnaars worden bepaald op basis van een stemming onder hockeyers en een stemming via internet onder fans, die loopt tot 14 januari 2018.