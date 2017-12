Zonderlands concurrent Hambüchen (30) beëindigt loopbaan

"Ik heb een geweldige tijd gehad, met de olympische titel in Rio de Janeiro als hoogtepunt. Ik heb al mijn sportieve doelen bereikt en verheug me op mijn verdere toekomst. Het is echt klaar'', aldus de 30-jarige Hambüchen in Bild.

Na de Spelen in Rio was hij al gestopt met internationale werdstrijden. De Duitser was altijd een van de grootste concurrenten van Zonderland (31) op het onderdeel rekstok.

Op de Olympische Spelen van 2012 won Zonderland goud op dat onderdeel. Het zilver ging toen naar Hambüchen, die vorig jaar in Brazilië wel olympisch goud pakte. Zonderland kwam in de finale ten val en greep daardoor naast een medaille.

In 2008 verzekerde Hambüchen zich bij de Spelen van Peking al van brons op dat onderdeel. Zonderland werd daar zevende.

Hambüchen had tijdens zijn loopbaan te maken met veel blessures. Pas na de Spelen van Rio bleek dat de Duitser goud had behaald met een gescheurde pees in zijn schouder.