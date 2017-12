Woods goed van start bij eerste toernooi in tien maanden

Het leverde de veertienvoudig majorwinnaar de gedeelde achtste plaats op in de tussenstand. De Hero World Challenge duurt tot en met zondag.

Het was voor Woods zijn eerste toernooi na bijna tien maanden. In april onderging de golficoon zijn vierde rugoperatie. Voor het toernooi liet hij weten dat hij eindelijk pijnvrij is en hij noemde dat een verademing.

Woods oogde fit en zag er afgetraind uit. Hij had na twee holes al bijna twee birdies gemaakt en tekende op hole drie voor zijn eerste. Daarna noteerde hij nog eens vier birdies, maar ook twee bogeys. Met een tevreden glimlach stapte hij de baan af.

"Ik wist niet precies wat ik kon verwachten en waartoe ik in staat was", aldus Woods tegen Golf Channel. "Ik heb thuis wel veel holes gespeeld, maar dat is toch wat anders dan wanneer je op een toernooi staat."

De voormalig aanvoerder van de wereldranglijst is zelf gastheer van het invitatietoernooi, waar slechts achttien spelers aan meedoen en het prijzengeld drie miljoen euro bedraagt. De Engelsman Tommy Fleetwood, dit jaar de beste speler van de Europese Tour, gaat na de eerste dag met 66 slagen (-6) aan de leiding.