Volleyballers in WK-poule met olympisch kampioen Brazilië

Dat is het resultaat van de loting die donderdag in Florence plaatsvond. Oranje belandde in de sterke groep B met verder Frankrijk, de Europees kampioen van 2015 en winnaar van de World League in 2015 en 2017, Canada (nummer vijf op de Spelen in Rio), Egypte en China.

Het toernooi wordt gehouden in Italië en Bulgarije van 10 tot en met 30 september. Nederland, dat voor het eerst sinds 2002 meedoet aan het WK, speelt de groepswedstrijden in het Bulgaarse Ruse.

De beste vier landen van de in totaal vier poules plaatsen zich voor de tweede groepsfase. Daarvan plaatsen de vier poulewinnaars en de twee beste nummers twee plaatsen zich voor de derde ronde.

Het is de eerste keer sinds 2002 dat Nederland deelneemt aan een WK. Het beste resultaat dateert uit 1994, toen Oranje de finale haalde, waarin werd verloren van Italië. Twee jaar later waren de rollen omgekeerd en werd onder leiding van Joop Alberda goud gewonnen op de Olympische Spelen van Atlanta.

Ontregelen

Bondscoach Gido Vermeulen spreekt van een interessante poule. "Het is fantastisch dat we ons mogen meten met toplanden als Brazilië, Frankrijk en ook Canada. Op het EK in Polen hebben we al laten zien dat we het spel van Frankrijk kunnen ontregelen."

"Maar normaal gesproken mag je deze drie landen hoger inschatten. Tegen Egypte en China hebben we een goede kans. We kennen ze uit de World League en kunnen zeker van ze winnen."

Nederland belandde bij de loting overigens eerst in poule D, maar met Bulgarije, Polen en Finland stond daarin al het maximumaantal van drie Europese landen.