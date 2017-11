Voormalig bondscoach waterpolosters Maugeri (58) overleden

Dat meldt de Italiaanse website Waterpolo Development World. De Italiaan was in 2008 de opvolger van Robin van Galen, die Oranje naar goud loodste op de Olympische Spelen van Peking.

Maugeri was bondscoach van Nederland tot 2013. Toen werd hij ontslagen en vervangen door Arno Havinga.

Maugeri kon geen vervolg geven aan de successen die onder Van Galen waren geboekt. Als titelverdediger liep Oranje in 2012 de Olympische Spelen in Londen mis. Na het teleurstellend verlopen EK in Barcelona, waar Oranje in de kwartfinale sneuvelde, moest Maugeri in 2013 het veld ruimen.

Zijn beste resultaat in Nederlandse dienst was een bronzen medaille op het EK van 2010 in Kroatië.

Maugeri was in Peking nog bondscoach van de Italiaanse vrouwenploeg, die in de kwartfinale van de Olympische Spelen als titelverdediger door Nederland met strafworpen werd uitgeschakeld. Na dat toernooi maakte hij de overstap naar Oranje.

Maugeri keerde na zijn bondscoachschap terug naar Italië, waar hij als clubtrainer actief bleef tot zijn ziekte begin dit jaar werken niet meer mogelijk maakte.