Meulens acht kans groot dat hij nieuwe coach Yankees wordt

De geboren Antilliaan sprak onlangs uitvoerig met de directie van de Yankees. De meest succesvolle MLB-club ooit heeft ook een aantal andere opties om Joe Girardi, die eind vorige maand na tien jaar moest vertrekken, op te volgen.

"Ik denk dat de kans groot is dat ik het word", zegt Meulens woensdag in gesprek met de NOS. "Ik heb veel ervaring met in totaal acht kampioenschappen. Dat is wat ze zoeken; iemand die de winning pedigree terugbrengt bij de Yankees."

De bondscoach van Oranje, die ook slagcoach is bij San Francisco Giants, denkt dat hij over genoeg pluspunten beschikt om de clubleiding van de Yankees ervan te overtuigen voor hem te kiezen.

"Ik heb iedere dag positieve energie, ik spreek vijf talen en ik heb dus ervaring. Ik weet hoe je moet winnen. De verhalen over mij in de media zijn ook positief. Hopelijk hoor ik deze week meer."

Carlos Beltran, die dit seizoen kampioen werd met de Astros en vervolgens stopte, is woensdag de zesde sollicitant bij de Yankees. Naast Meulens zijn ook Eric Wedge, Rob Thomson, Aaron Boone en Chris Woodward kandidaten.

2009

Meulens speelde in het verleden voor de Yankees, die in 2009 de laatste van 27 eindzeges pakten in de World Series. Afgelopen seizoen combineerde hij het bondscoachschap van 'Team Kingdom of the Netherlands' met het trainen van de slagmensen van de Giants.

Daar kan hij volgend jaar aan de slag als benchcoach. In dat geval wordt hij de rechterhand van manager Bruce Bochy. Sinds 2010 maakt Meulens al deel uit van de coaching staf van de Giants, die sindsdien liefst drie keer de World Series wonnn.

Meulens begon in 2013 als bondscoach. Hij volgde de Amerikaan Brian Farley op en leidde Nederland meteen naar een vierde plaats in de World Baseball Classic, het officieuze WK.

Dit jaar werd Nederland opnieuw vierde. Meulens vertegenwoordigde Nederland ook als speler. Op de Olympische Spelen in Sydney van 2000 werd hij met Oranje uitgeschakeld in de groepsfase.