IOC schorst nog eens drie Russische bobsleeërs wegens dopinggebruik

Woensdag werden Aleksandr Kasyankov, Aleksei Pushkarev en IIvir Khuzin voor het leven geschorst voor de Olympische Spelen. Hun resultaten van Sochi werden geschrapt, al veroverden ze geen medaille.

Kasyankov werd vierde in de tweemansbob. Pushkarev en Khuzin maakten deel uit van de viermansbob Rusland-2, die eveneens op de vierde plaats eindigde. Maandag werd al bekend dat Dmitrii Trunenkov en Aleksei Negodailo, die goud wonnen met de viermansbob Rusland-1, op doping waren betrapt.

Een speciale commissie van het IOC heeft opnieuw onderzoek verricht naar alle urinemonsters van Russische deelnemers aan de Winterspelen van Sochi. Daartoe werd besloten nadat het antidopingbureau WADA had geconcludeerd dat Rusland op grote schaal had gefraudeerd.

Directeur Grigori Rodshenkov van het dopinglab in Sochi bekende dat er een dopingprogramma bestond voor vrijwel alle Russische olympiërs. De urinestalen zijn onderzocht op dopingsporen en daarnaast is er bekeken of er met de monsters is geknoeid.

Pyeongchang

Het IOC zette eerder onder anderen de schaatsers Olga Fatkulina en Aleksander Rumyantsev en de bobsleeërs Alexander Zubkov en Olga Stulneva buitenspel. Zubkov won in 2014 twee keer olympisch goud voor eigen publiek, Fatkulina veroverde zilver op de 500 meter.

Door het geschrapte resultaat van Fatkulina gaat de zilveren medaille waarschijnlijk naar Margot Boer, maar de Nederlandse liet vrijdag al weten daar niet echt van te kunnen genieten. "Het is gewoon ontzettend zonde voor de hele sport en voor heel Sochi", zei ze.

Rusland won in Sochi het landenklassement met dertien keer goud, elf keer zilver en negen keer brons. Het IOC neemt volgende week een besluit over deelname van Rusland aan de Winterspelen in februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.