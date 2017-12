Overzicht: Programma WK handbal in Duitsland

In totaal doen er 24 landen mee aan het WK. Deze landen zijn verdeeld over vier poules van zes landen. De beste vier ploegen per groep gaan door naar de achtste finales.

Oranje, dat twee jaar geleden de WK-finale verloor van Noorwegen, is ingedeeld in poule D. Alle poulewedstrijden van Nederland worden in Leipzig afgewerkt.

Poule-indeling

Groep A: Angola, Frankrijk, Paraguay, Roemenië, Slovenië en Spanje.

Groep B: Argentinië, Hongarije, Noorwegen, Polen, Tsjechië en Zweden.

Groep C: Brazilië, Denemarken, Japan, Montenegro, Rusland en Tunesië.

Groep D: China, Duitsland, Kameroen, Nederland, Servië en Zuid-Korea.

Poulewedstrijden Nederland

Zaterdag 2 december: Nederland-Zuid-Korea (18.00 uur)

Zondag 3 december: China-Nederland (18.00 uur)

Dinsdag 5 december: Nederland-Kameroen (15.30 uur)

Woensdag 6 december: Servië-Nederland (15.30 uur)

Vrijdag 8 december: Nederland-Duitsland (18.00 uur)

Speelschema

Vrijdag is de openingswedstrijd van het WK. Gastland Duitsland neemt het vanaf 19.00 uur in Leipzig op tegen Kameroen. Naast Leipzig zijn Hamburg, Oldenburg, Bietigheim-Bissingen, Trier en Magdeburg speelstad tijdens het toernooi.

1-8 december: Groepsfase (wordt in verschillende steden gespeeld)

10-11 december: Achtste finales (Leipzig en Magdeburg)

12-13 december: Kwartfinales (Leipzig en Magdeburg)

15 december: Halve finales (Hamburg)

17 december: Strijd om derde plaats en finale (Hamburg)

Selectie Oranje: Tess Wester, Jasmina Jankovic, Angela Steenbakkers, Martine Smeets, Yvette Broch, Danick Snelder, Angela Malestein, Debbie Bont, Laura van der Heijden, Nycke Groot, Lois Abbingh, Estavana Polman, Kelly Dulfer, Jessy Kramer, Lynn Knippenborg, Charris Rozemalen.