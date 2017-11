Dagboeken klokkenluider vormen nieuw bewijs in Russische dopingzaak

De door The New York Times gepubliceerde handgeschreven aantekeningen van Grigory Rodchenkov zijn nieuw en gedetailleerd bewijs voor een systematisch dopingnetwerk dat door de Russische staat werd ondersteund.

Rodchenkov is de voormalige baas van het Russische antidopinglaboratorium in Moskou. Hij is één van de twee kroongetuigen van de IOC-commissie.

De Rus, die op een geheime locatie in de Verenigde Staten verblijft, heeft jarenlang Russische sporters geholpen met dopingpraktijken. Zijn notities bevatten informatie over de omvang en organisatie van het Russische dopingsysteem en over de betrokkenheid van regeringsleden en olympische sportfunctionarissen.

Volgens The Times beschrijft Rodchenkov uitvoerig de discussies over doping met hoge officials. Onder hen zou ook de voormalige minister van Sport Vitaly Mutko zijn, momenteel vice-premier van Rusland.

McLaren

Richard McLaren, de auteur van het vorig jaar gepubliceerde rapport van het mondiale antidopingbureau WADA waarin het door de staat gestuurde dopingsysteem in Rusland is blootgelegd, pleitte er eerder dinsdag voor dat sporters verplicht moeten worden om dopinggebruikers te melden bij hun bonden.

Hij concludeerde bij een conferentie in Eindhoven dat zeker duizend Russische sporters de afgelopen vijf jaar betrokken waren bij het verdoezelen van positieve dopingtesten.

"Atleten moeten zich uitspreken. Zij staan in de frontlinie en ik denk dat het tijd is dat we een meldplicht invoeren voor het rapporteren van dopingactiviteiten. Maar dat kan alleen als sporters erop kunnen vertrouwen dat zij in strikte vertrouwelijkheid andere sporters kunnen aangeven", aldus McLaren.

Matchfixing

De jurist wijst als voorbeeld naar de regels die zijn opgesteld om matchfixing tegen te gaan. Sporters zijn in overtreding als ze informatie achterhouden over manipulatie van wedstrijden.

"Hier is het al een verplichting en iets soortgelijks zouden we kunnen doen bij dopingkwesties. Maar zo'n meldplicht kan alleen werken als de sportbonden een vertrouwensband kweken met de atleten.''

Het komt volgens McLaren nu nog te vaak voor dat bonden geen goed onderzoek doen naar informatie over verdachte gevallen. "Ik weet ook wel dat het de cultuur is alles in de kleedkamer te houden. Dat is een probleem, maar met goede voorlichting én het bouwen van een vertrouwensrelatie kán het werken."

Vanwege alle dopingperikelen is deelname van Rusland aan de komende Winterspelen in Pyeongchang nog onzeker. Het IOC brengt de beslissing daarover volgende week dinsdag op een persconferentie naar buiten.