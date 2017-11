Dankbare Woods voelt zich veel beter dan voor vorige rentree

"Het is een verschil van dag en nacht tussen nu en vorig jaar. Een jaar geleden was ik nog flink aan het worstelen met mijn lichaam", zei Woods dinsdag op een persconferentie voorafgaand aan de Hero World Challenge.

De Amerikaan heeft het liefdadigheidstoermooi in Nassau, dat hij zelf organiseert, wederom gekozen als het moment van zijn rentree. Hoewel het een toernooi buiten het seizoen van de Amerikaanse PGA Tour betreft, is er wel een heel sterk veld met acht golfers van de huidige top tien van de wereldranglijst op de deelnemerslijst.

Een jaar geleden keerde Woods bij de Hero World Challenge zonder veel succes terug op de baan nadat hij zestien maanden had moeten toekijken door verschillende rugoperaties. Die comeback duurde maar twee maanden en in april moest de veertienvoudig majorwinnaar voor de vierde keer geopereerd worden aan zijn rug.

Optimistischer

Drie maanden geleden sprak Woods openlijk zijn twijfels uit of hij ooit zou terugkeren op topniveau, maar de voormalig nummer één van de wereld was dinsdag een stuk optimistischer.

"Ik heb nog wat angst over hoe het nu verdergaat en deze week is ongetwijfeld een heel grote stap voor mij. Maar het is heel fijn dat ik weer uit bed kan stappen, een golfclub kan pakken en die niet hoef te gebruiken als een kruk om op te steunen", stelde hij met een glimlach.

"Jullie weten niet hoe geweldig het is dat ik weer golfswings kan maken. Ik ben zo dankbaar voor mijn laatste operatie en dat ik me nu zo voel als ik me voel."

Lichaam

Woods, die in 2008 zijn laatste major won (US Open), weet niet wat dat betere gevoel zal betekenen voor zijn niveau op de Albany Club op de Bahama's.

"Ik wil deze week gewoon kunnen strijden met de andere jongens, alle vier dagen kunnen spelen en mezelf de kans geven om zondag nog mee te doen om de zege."

"Ik weet niet hoe ik ervoor sta, hoe hard ik sla, welke shots ik wel en niet kan spelen. Ik weet niet hoe de toekomst eruitziet, omdat ik nog steeds leer hoe het met mijn lichaam is. Ik ben pas weer een maand echt bezig, geef me dus nog wat tijd. Na dit toernooi zal ik beter weten wat ik wel en niet kan."

De Hero World Challenge begint donderdag en eindigt zondag. Vorig jaar ging de eindzege en de hoofdprijs van 1 miljoen dollar (zo'n 840.000 euro) naar de Japanner Hideki Matsuyama, die ook dit jaar van de partij is.