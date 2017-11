Beachvolleybalster Sinnema vindt in Bloem nieuwe partner

Sinnema (25) speelde vanaf augustus 2016 een jaar samen met Joy Stubbe, die nu met Marleen van Iersel een project buiten Beachvolleybal Team Nederland om is begonnen.

Bloem (28) komt sinds 2010 regelmatig uit in de World Tour en speelde al een WK (in 2013, met Rebekka Kadijk) en een EK (in 2014, met Marloes Wesselink).

"Laura is een speelster met wie ik direct een goed gevoel heb als we samen het veld instappen", liet Sinnema weten.

"Ik denk dat Laura het in zich heeft om een goede verdedigster te worden, zeker met de hulp van bondscoach Richard de Kogel. Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen, met als hoogtepunten het DELA Beach Open en het EK in eigen land."

Geneeskunde

Bloem combineerde in het verleden haar beachvolleybalcarrière met een studie geneeskunde. "Met name tijdens mijn coschappen was het niet mogelijk om fulltime voor de sport te kiezen", stelde ze dinsdag.

"Ik was net twee maanden aan het werk toen de bondscoach mij belde met het aanbod om met Jolien te gaan spelen. Ik was verrast door het aanbod, en nadat ik er goed over nagedacht had besloot ik om er vol voor te gaan."