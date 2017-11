Snowboardster Maas voldoet aan kwalificatie-eisen Spelen Pyeongchang

Maas moet door de skibond nog wel officieel worden voorgedragen aan sportkoepel NOC*NSF, maar dat is een formaliteit.

Om in februari in Pyeongchang te mogen starten, moet ze op de ranglijst van de internationale skifederatie FIS van 22 januari bij de eerste dertig snowboardsters staan.

Doordat er nog maar drie wereldbekerwedstrijden (Mönchengladbach op 1 december, Snowmass op 11 en 13 januari en Mammoth Mountain op 19 en 20 januari) op het programma staan, kan ze daar niet meer buiten vallen.

Maas voldeed ook aan de aanvullende eis door in de afgelopen weken tot twee keer toe bij de eerste twaalf te eindigen bij een wereldbeker. Ze eindigde zowel in Milaan als in Peking als zesde.

Milaan

Maas was eerder van de partij tijdens de Winterspelen van Turijn (2006) en Sochi (2014). In 2006 werd ze elfde op het onderdeel halfpipe en bij de vorige Spelen strandde ze in de halve finale van de slopestyle.

Het onderdeel Big Air maakt in Pyeongchang voor het eerst deel uit van het olympische programma.