'Geblesseerde Kist geen partij voor Van Gerwen op WK'

De 31-jarige Tukker werd maandagavond bij de loting gekoppeld aan tweevoudig wereldkampioen en topfavoriet Van Gerwen. Kist heeft al sinds de zomer last van zijn kwetsuur en het is maar de vraag of die voor de start van het WK medio december geneest.

"Ik heb Kist de laatste toernooien gezien", vertelt Van der Voort aan RTL. "Als hij in de ingooiruimte bezig is, dan heeft hij helemaal geen kracht in zijn worpen. Het zijn eigenlijk een beetje lobjes op dit moment."

"Als die blessure zo blijft, dan is hij echt helemaal kansloos", voorspelt Van der Voort. "We weten allemaal hoe goed Christian Kist is, maar met deze blessure valt echt niet te gooien."

Van Gerwen hield zich maandag wat meer op de vlakte. "Kist is een goede tegenstander, eerlijk is eerlijk. Ik weet alleen niet hoe het momenteel is met zijn gesteldheid, hij heeft vaak last van blessures. Dat gaat hem misschien parten spelen, maar misschien ook niet."

"Het blijft een speler met heel veel talent. Ik zal heel goed aan de start moeten verschijnen", aldus de 28-jarige Brabander.

Kist werd in 2012 wereldkampioen bij de BDO. Vervolgens maakte hij de overstap naar de PDC, waar hij op het WK nooit verder kwam dan de laatste 32.

Van Barneveld

Raymond van Barneveld speelt in de eerste ronde tegen de Engelsman Richard North. De Haagse veteraan volgde de loting maandag niet live. "Ik dacht joh, ik hoor het vanzelf wel. Je kan er toch weinig aan veranderen."

De 27-jarige North debuteert op het WK. "Ik ken North niet goed, maar ik begreep dat hij het pas wel aardig heeft gedaan op de World Series", zei 'Barney'. "Het zijn allemaal gevaarlijke klanten."

"Als ik de tweede ronde haal, moet ik waarschijnlijk tegen Kyle Anderson. Als je dan verder in het schema kijkt, is het echt wel even schrikken. Vijf of tien jaar geleden ging je naar het WK met het idee: we gaan lekker een paar rondjes spelen. Nu moet je er vanaf de eerste ronde staan."

De 50-jarige Van Barneveld is erop gebrand om goed te presteren op het WK. Zijn enige eindzege dateert alweer van ruim tien jaar geleden (2007).

"Dat WK zit al twee maanden in mijn kop. De komende periode ga ik drie tot vijf uur gooien per dag. Daarnaast een beetje fitness en wandelen, al moet het weer dan wel goed zijn."

Het WK in Londen begint op 14 december.