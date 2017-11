Bowler Van Mazijk grijpt in Las Vegas wereldtitel

Van Mazijk ging gezien zijn score in de voorrondes als favoriet de finale in. De geboren Schiedammer was daarin namelijk de sterkste van alle 213 deelnemers.

In de finale stelde Van Mazijk niet teleur. Hij was al voor het ingaan van de tiende beurt zeker van de titel. Van Mazijk kwam uit op een score van 224, de Taiwanees kwam tot 190 punten.

"Ik ben superblij uiteraard", reageerde Van Mazijk vanuit Las Vegas. "Uiteraard was ik vooraf een beetje gespannen en mijn arm voelde een beetje licht aan."

In de negende frame viel echter alle spanning van hem af, toen Van Mazijk een strike gooide, terwijl zijn opponent zich tevreden moest stellen met een spare.

Bondscoach Michael Sassen stelt dat Van Mazijk in de finale beloond is voor zijn lef. "We hebben een balwissel toegepast, wat een enorm risico is omdat de finale maar om één game gaat. Dat risico moesten we wel nemen en dat pakte goed uit."