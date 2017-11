Overzicht: Hoe plaatsen de Nederlanders zich voor Pyeongchang?

Langebaanschaatsen

De resultaten van het olympisch kwalificatietoernooi, dat tussen 26 en 30 december wordt gehouden, bepalen samen met de zogenoemde 'prestatiematrix' welke schaatsers naar de Spelen mogen.

Er mogen maximaal tien mannen en tien vrouwen namens Nederland naar Zuid-Korea. Er wordt daarom op maandag 18 december door schaatsbond KNSB een matrix gepresenteerd waar alle individuele startplekken gerangschikt worden van 1 naar 16.

Een voorbeeld: de eerste plek op de 5 kilometer zal bij de mannen hoger in de matrix staan dan de eerste plek op de 500 meter, omdat door de resultaten van dit en vorig seizoen de kans op een medaille op de 5 kilometer hoger wordt ingeschat dan op de 500 meter.

Shorttrack

Bij het shorttrack zijn alle wereldbekers van dit seizoen al verreden en daarom is ook bekend hoeveel startplaatsen elk land heeft in Pyeongchang.

Nederland heeft zich zowel bij de mannen als bij de vrouwen geplaatst op de relay, waardoor er vijf shorttrackers en vijf shorttracksters naar de Spelen mogen. Op de 500 en 1.000 meter heeft Nederland drie olympische tickets bij de mannen en de vrouwen en op de 1.500 meter zijn er twee startbewijzen per sekse.

De KNSB bepaalt aan de hand van een interne selectieprocedure welke shorttrackers naar Zuid-Korea mogen.

Skeleton

Joska Le Conté en Kimberley Bos moeten op 14 januari 2018 in de top twaalf van het wereldbekerklassement staan om zich te plaatsen voor de Spelen.

In totaal zijn er zes wereldbekers voor 14 januari: Lake Placid (9-10 november), Park City (18 november), Whistler (24-25 november), Winterberg (8 december), Innsbruck (15 december), Altenberg (5 januari 2018) en St. Moritz (12 januari 2018).

Bobslee

De Nederlandse bobbers moeten op 14 januari 2018 in de top twaalf van het wereldbekerklassement staan om zich te plaatsen voor de Spelen.

Piloot Ivo de Bruin doet met zijn remmers Bror van der Zijde, Janko Franjic, Jeroen Piek en Dennis Veenker mee in de tweemansbob en de viermansbob. Voor beide onderdelen geldt de kwalificatie-eis van een plek bij de eerste twaalf in het World Cup-klassement.

In totaal zijn er zes wereldbekers voor 14 januari: Lake Placid (9-10 november), Park City (17-18 november), Whistler (24-25 november), Winterberg (9-10 december), Innsbruck (16-17 december), Altenberg (6-7 januari 2018) en St. Moritz (13-14 januari 2018).

Curling

De Nederlandse curlingmannen (Jaap van Dorp, Wouter Goesgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen) strijden van 5 tot en met 10 december bij het olympisch kwalificatietoernooi in het Tsjechische Pilsen met zevende andere landen om de laatste twee olympische tickets.

De tegenstanders van de Nederlandse ploeg zijn China, Tsjechië, Denemarken, Finland, Duitsland, Italië en Rusland.

De ploegen treffen elkaar allemaal één keer in de groepsfase. De nummer één en twee van de poulefase spelen tegen elkaar voor het eerste startbewijs in Pyeongchang. De verliezer van dat duel krijgt nog een herkansing tegen de nummer drie van de groepsfase. De winnaar van die wedstrijd krijgt het tweede ticket.

Snowboarden

Slopestyle en Big Air

Cheryl Maas is er al zeker van dat ze op de slopestyle en de Big Air naar haar derde Spelen mag. Die twee onderdelen worden behandeld als één discipline voor de kwalificatie-eisen; een startbewijs voor het een betekent ook een startbewijs voor het ander.

De 33-jarige Nederlandse wist eind november al zeker dat ze op 22 januari 2018 in de top dertig van de zogenaamde 'olympic allocation list' van de internationale skifederatie (FIS) zal staan. Samen met het feit dat ze al twee keer een toptwaalfplek heeft behaald in een grote internationale wedstrijd is dat genoeg voor een olympisch ticket.

Parallel reuzenslalom

Michelle Dekker is zeker van de Spelen als ze op 22 januari 2018 in de top vijftien van de 'olympic allocation list' van de FIS staat op de parallel reuzenslalom.

Een plek bij de top twintig kan ook genoeg zijn, maar dan moet ze bij een World Cup één keer in de top acht eindigen. Als Dekker twee keer in de top acht eindigt bij een wereldbeker, mag ze in de top dertig van de 'allocation list' staan.

De World Cups waar de Nederlandse voor een plek in de top acht mag gaan zijn: Carezza (14 december), Cortina d'Ampezzo (15-16 december), Lackenhof (5 januari 2018) en Bad Gastein (12 januari 2018).