Russische regering blijft achter voor doping gestrafte sporters staan

Deze maand werden al veertien Russische sporters door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor het leven geschorst. Hun resultaten worden geschrapt, medailles moeten worden ingeleverd.

"Het belangrijkste is dat we volhardend en energiek alle mogelijke maatregelen nemen om onze belangen en die van onze sporters te beschermen'', zei Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, maandag in Moskou.

Het Kremlin blijft volhouden dat in Rusland nooit sprake is geweest van een door de staat aangestuurd dopingprogramma. Het IOC beslist volgende week of Russische atleten welkom zijn op de Winterspelen van Pyeongchang, volgend jaar februari.

Gezocht

De Russen voelen zich gezocht. "Je kunt een overwinning die al is geboekt niet meer afnemen. Ze behoren toe aan onze sporthelden", zei Peskov.

Rusland eindigde op de eerste plaats van het medailleklassement van Sochi. Door de afgenomen medailles zakt het land naar plaats drie achter Canada en Noorwegen.

De bestrafte atleten komen uit vier wintersporttakken: langlaufen, skeleton, bobsleeën en langebaanschaatsen. Tot de geschorsten behoren bobber Alexander Zoebkov, winnaar van twee gouden medailles en inmiddels voorzitter van de Russische bobsleebond, en langlaufer Alexander Legkov, goed voor goud en zilver in Sochi.

Peskov speculeerde niet over de aard van de maatregelen, maar de betrokken sportbonden in Rusland hebben al een gang naar sporttribunaal CAS aangekondigd.