Van Gerwen met veel vertrouwen naar WK na 'fenomenaal weekend'

"Ik heb de laatste vier tv-toernooien gewonnen, dat is natuurlijk geweldig voor mijn vertrouwen richting het WK", doelde Van Gerwen op de site van dartsbond PDC ook op zijn recente eindzeges bij het EK, de World Series of Darts Finals en de Grand Slam of Darts.

De 28-jarige Brabander hoopt nu ook bij het wereldkampioenschap, dat van 14 december tot en met 1 januari 2018 wordt gehouden in Londen, zijn titel te verdedigen.

In Minehead liet hij er geen twijfel over bestaan dat hij wederom als topfavoriet naar het belangrijkste toernooi van het jaar zal afreizen, want in de finale tegen Jonny Clayton boekte 'Mighty Mike' alweer zijn 28e zege op rij (11-2).

"Het was een fenomenaal weekend", aldus Van Gerwen, die zes duels moest winnen om de prijs van 100.000 pond (112.000 euro) binnen te slepen. "Ik moest elke ronde mijn focus houden, maar ik heb erg goed gespeeld. Ik hoop dat ik deze vorm kan behouden, al is het WK altijd anders dan alle andere toernooien."

De 43-jarige Clayton, die door zijn finaleplek opstoomt naar de 31e plek op de wereldranglijst, kon niet anders dan concluderen dat hij kansloos was in zijn eerste eindstrijd bij een tv-toernooi. "Als je tegen een Van Gerwen in deze vorm speelt, wordt het heel moeilijk om te winnen", zei de Welshman.

Loting

Clayton en Van Gerwen zullen maandag te horen krijgen tegen wie ze in de eerste ronde van het WK moeten spelen. De loting voor het wereldkampioenschap begint om 19.30 uur Nederlandse tijd.

Naast Van Gerwen, die vanzelfsprekend als eerste geplaatst is, zijn er nog zeven Nederlanders al zeker van een plekje in de koker: de als negende geplaatste Raymond van Barneveld, Jelle Klaasen (12), Benito van de Pas (14), Vincent van der Voort, Christian Kist, Jermaine Wattimena en Jan Dekker.

Er kunnen maandag nog maximaal drie landgenoten bijkomen via een kwalificatietoernooi in Milton Keynes.