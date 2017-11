Basketballers na stunt tegen Kroatië onderuit in Roemenië

Het team van bondscoach Toon van Helfteren ging zondag in de Polyvalent Hall in Cluj met 75-68 onderuit.

In de andere wedstrijd in groep D van de Europese kwalificatiezone was Italië in Zagreb met 80-64 te sterk voor Kroatië. Italië had eerder al gewonnen van Roemenië, en gaat met twee zeges aan de leiding.

Nederland en Roemenië hebben allebei één keer gewonnen. Kroatië staat na twee verliesbeurten op de laatste plek.

De eerste drie landen uit de poule kwalificeren zich voor de volgende ronde van de kwalificaties voor het WK, dat in 2019 in China plaatsvindt. De volgende wedstrijd van Nederland is op 23 februari in en tegen Italië.

Slordig

Tot het begin van het tweede kwart ging de wedstrijd in Cluj tussen de nummers 61 en 46 van de wereld redelijk gelijkop. Oranje leidde tot 18-22, maar daarna werd het spel steeds slordiger. Roemenië leidde halverwege met zeven punten verschil (34-27) en na het derde kwart met acht punten (54-46).

Bij Nederland was Yannick Franke met veertien punten het meest trefzeker. Tegen Kroatië nam hij vrijdag nog 24 punten voor zijn rekening. Aanvoerder Worthy de Jong kwam tegen de Roemenen, die onder leiding staan van bondscoach Zare Markovski, tot twaalf punten.