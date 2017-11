Frankrijk verslaat België en wint voor het eerst sinds 2001 Davis Cup

Frankrijk, gecoacht door Yannick Noah, was de dag ook al met een 2-1 voorsprong begonnen, maar door de zege van David Goffin op Jo-Wilfried Tsonga (7-6, 6-3 en 6-1) dwong België een vijfde partij af. In dat beslissende duel was Pouille veel sterker dan Darcis (6-3, 6-1 en 6-0).

Voor de Belgen ging daarmee de tweede finale in drie jaar tijd verloren. In 2015 was Groot-Brittannië sterker dan onze 'Zuiderburen', die de Davis Cup nog nooit wonnen.

Naast Goffin en Darcis bestond de Belgische ploeg dit jaar uit Ruben Bemelmans (118e op de wereldranglijst) en Joris De Loore (276). Het Franse team was met Tsonga (15), Pouille (18), Richard Gasquet (31) en Pierre-Hugues Herbert (81) op papier sterker.

Frankrijk pakte de Davis Cup ook al in 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1991, 1996 en 2001 en staan nu op een totaal van tien. Sinds de vorige zege verloren de Fransen liefst drie keer in de eindstrijd: 2002, 2010 en 2014. Overigens is al bekend dat de Fransen volgend jaar in de eerste ronde van de Wereldgroep tegen Nederland spelen en dat duel wordt in februari in Albertville afgewerkt.

Favoriet

Op basis van zijn ranking was Poullie al de favoriet voor de beslissende partij in het Stade Pierre-Mauroy, waar voetbalclub Lille normaal gesproken zijn thuiswedstrijden speelt. In de praktijk bleek het verschil ook erg groot. Darcis leverde meteen zijn servicegame in en dat was direct de beslissing in de eerste set.

Daarna kon Darcis het niet meer belopen. De goede spreiding van de ballen van Pouille zorgde ervoor dat de Belg meermaals van de ene kant van de baan naar de andere moest rennen. Pouille stond nog maar één game af en na een uur en 36 minuten was het 3-2 voor Frankrijk, dat na zeventien jaar weer eens het beste Davis Cup-land is.