Van Gerwen ten koste van Dekker naar laatste vier Players Championship Finals

Van Gerwen haalde in met name de openingsfase van de partij een zeer hoog niveau. De nummer één van de wereld gooide in de eerste vijf legs een gemiddelde van maar liefst 118 punten per drie pijlen.

Het leverde Van Gerwen ook gelijk een comfortabele 4-1 voorsprong op, maar na de eerste onderbreking vocht Dekker zich knap terug in de wedstrijd en dichtte hij het gaatje tot twee legs (6-4).

Dekker trok die lijn in de derde sessie door en trok de stand zelfs al snel helemaal gelijk (6-6). Van Gerwen was echter weer op tijd bij de les en stelde zijn 26e opeenvolgende zege veilig door bij een 8-7 voorsprong de beslissende break te plaatsen.

Pipe

Voor een plek in de finale neemt Van Gerwen het later op zondag op tegen de Engelsman Justin Pipe, die in zijn kwartfinale verrassend met 10-9 te sterk was voor de Noord-Ier Daryl Gurney.

De andere halve finale gaat tussen de Engelsman Rob Cross en de Welshman Jonny Clayton, die respectievelijk de twee Engelsen James Wade (10-6) en Steve Beaton (10-8) in de kwartfinales uitschakelden.

Van Gerwen schreef de Players Championship Finals in 2013, 2015 en 2016 op zijn naam. Hij zette vorig jaar in de finale de Engelsman Dave Chisnall kinderlijk eenvoudig met 11-3 opzij.

Bij de Players Championship Finals mogen de beste 64 spelers van de 'Order of Merit' van het Players Championship deelnemen. De winnaar van het laatste grote PDC-toernooi voor het WK verdient een cheque van 100.000 pond (112.000 euro).