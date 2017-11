Van Gerwen grijpt overtuigend titel bij Players Championship Finals

Van Gerwen schreef het toernooi eerder in 2013, 2015 en 2016 op zijn naam. Met zijn eindzege beleeft hij een goede generale voor het WK. Het belangrijkste toernooi van het jaar gaat op 14 december van start. Aanstaande maandag is de loting.

Voor 'Mighty Mike' was het al zijn vierde toernooizege op rij de afgelopen weken. Eerder was hij al de sterkste bij het EK, de World Championship Finals en Grand Slam of Darts.

Bij de Players Championship Finals mogen de beste 64 spelers van de 'Order of Merit' van het Players Championship deelnemen. De winnaar van het laatste grote PDC-toernooi voor het WK verdient een cheque van 100.000 pond (112.000 euro).

Probleemloos

Van Gerwen kwam in de eindstrijd tegen de verrassende finalist Clayton geen moment in de problemen. De Welshman, die slechtst veertigste staat op de wereldranglijst, wist maar twee legs van de Nederlander af te snoepen.

De nummer één van de wereld kwam in de eindstrijd tot een gemiddelde van 105,5 met drie darts. Daar kwam Clayton, bijgenaamd 'the Ferret' (de fret), met 94,6 niet in de buurt. Bovendien gooide Van Gerwen elf van zijn 23 dubbels, terwijl Clayton maar twee van zijn tien kansen benutte.

Eerder op zondag had de regerend wereldkampioen zijn landgenoot Jan Dekker (10-7 in de kwartfinale) en de Engelsman Justin Pipe (11-3 in de halve finale) al met ruime cijfers verslagen.

Veel toppers stelden deze week teleur bij het PDC-toernooi in Minehead. Raymond van Barneveld, Peter Wright en Gary Anderson sneuvelden al in de eerste ronde. Phil Taylor, bezig aan zijn laatste maanden als darter, deed niet mee.