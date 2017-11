Van der Poel neemt met zege in Hamme revanche op Van Aert

Wereldkampioen Wout van Aert finishte als tweede. De Belg had zaterdag in Zeven geprofiteerd van materiaalpech vroeg in de race van Van der Poel. Die werd tweede nadat hij de eerste vier wereldbekercrossen had gewonnen.

De getergde Van der Poel reed in Hamme al in de eerste ronde weg bij zijn concurrenten. Op jacht naar bonificatieseconden - in het DVV-klassement gaat het om de tijd - maakte hij nog wel een stuurfoutje waardoor hij onderuit ging.

Van Aert kon het gat echter niet dichten. Achter hem kwam zijn landgenoot Michael Vanthourenhout als derde over de streep, net voor de Nederlander Corné van Kessel.

Lars van der Haar, de winnaar van de eerste cross uit de DVV-reeks, eindigde als zevende. Hij staat nog wel tweede in het klassement achter Van der Poel.

Cant

Bij de vrouwen ging de zege naar Sanne Cant. De Belgische wereldkampioene, zaterdag al winnaar in Zeven, hield de Amerikaansen Ellen Noble en Katie Compton achter zich.

De Nederlandse Maud Kaptheijns moest haar snelle start bekopen. Ze werd zesde en bezet de vierde plaats in het door Cant geleide klassement.