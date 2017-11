Annan benadrukt dat Oranje nog niet goed genoeg is om ook WK te winnen

"Het is goed dat de speelsters leren hoe je finales moet spelen en winnen. Dat hebben ze gedaan", zei Annan na de 3-0 zege op gastland Nieuw-Zeeland tegen Hockey.nl. "Complimenten voor mijn ploeg."

De Australische zag haar ploeg in Auckland winnen door goals van Kelly Jonker, Maria Verschoor en Laurien Leurink met 3-0. Nederland bleef daardoor ook in de laatste wedstrijd zonder tegengoal en eindigt het toernooi met het imponerende doelsaldo van achttien voor en nul tegen.

"Het is mooi het jaar zo te eindigen, ook omdat de wedstrijd finale waardig was. Vooral verdedigend hebben we een mooie stap gezet", concludeerde Annan. "Maar we zijn er nog niet. We moeten ons verbeteren, omdat ik in mijn achterhoofd heb dat niet alle landen hier met hun sterkste selectie waren."

103 goals

Over heel 2017 bezien zijn de cijfers van Oranje, dat afgelopen zomer ook Europees kampioen werd, nog indrukwekkender. De ploeg van Annan, die sterkhouders Maartje Paumen, Ellen Hoog en Naomi van As afscheid zag nemen na het zilver in Rio de Janeiro, won 21 van de 31 wedstrijden in het na-olympisch jaar en scoorde 103 keer. Daartegen over staan slechts negen tegentreffers.

"Op de titeltoernooien hebben we zelfs maar twee goals tegen gehad", wist Annan. "Daarom kan ik alleen maar trots zijn op mijn ploeg, maar als bondscoach kijk ik ook al snel vooruit naar 2018. Het WK is dan het grote doel en er moet nog heel veel gebeuren willen we ook dat toernooi winnen. We zijn er nog lang niet."

Het WK wordt volgend jaar van 21 juli tot en met 5 augustus in Londen gehouden. Titelverdediger Nederland zit in een groep met Italië, Zuid-Korea en China.