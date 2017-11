Hockeysters winnen World League en weten groepsindeling WK

De ongeslagen equipe van bondscoach Alyson Annan bleef zondag in de finale tegen Nieuw-Zeeland opnieuw zonder tegendoelpunten en won door goals van Kelly Jonker, Maria Verschoor en Laurien Leurink met 3-0.

Voor Nederland was het al de achttiende overwinning op rij en de tweede eindzege van de World League. Bij de eerste editie, vier jaar geleden, werd Australië al opzijgezet in de finale. In 2015 moest Oranje zich tevredenstellen met de vijfde plek in Argentinië.

In de groepsfase had Nederland ook al gewonnen van Nieuw-Zeeland (4-0). Daarna volgde winst tegen de Verenigde Staten (2-0) en Zuid-Korea (3-0). In de knock-outfase bleken China (4-0) en nogmaals Zuid-Korea (2-0) een maatje te klein voor Oranje.

Hoop

De 'Black Sticks' hielden het zondag voor een uitzinnig thuispubliek ruim een kwart vol tegen de Nederlandse vrouwen, die het moesten stellen zonder de geblesseerde Xan de Waard.

Na 23 minuten profiteerde Jonker van knullig uitverdedigen van Nieuw-Zeeland door de bal te onderscheppen en knap af te ronden. Een minuut later maakte Verschoor er met de backhand 2-0 van na een voorzet van Marloes Keetels.

Vlak na de rust maakte Leurink een einde aan alle Nieuw-Zeelandse hoop. Het thuisland probeerde in het restant nog wel iets te forceren, maar Nederland bleef op de been en kroonde zich zo overtuigend tot winnaar van de World League.

WK

Eerder op zondag maakte de internationale hockeyfederatie FIH de poule-indeling voor het WK van komende zomer bekend. Nederland wordt daar gekoppeld aan Italië en goede bekenden Zuid-Korea en China.

Oranje, als titelverdediger en nummer één van de wereld de grote favoriet in Londen, opent het toernooi op 22 juli tegen Zuid-Korea. Daarna volgen ook nog groepsduels met China (27 juli) en Italië (29 juli).

De nummer één van elk van de vier poules plaatst zich voor de kwartfinales. De nummers twee en drie spelen zogenoemde crossoverwedstrijden voor een plek bij de laatste acht landen in de Britse hoofdstad.

Nederland werd in de zomer van 2014 wereldkampioen in eigen land. De ploeg van toenmalig bondscoach Max Caldas won in de finale in het stadion van ADO Den Haag met 2-0 van Australië.