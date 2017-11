Van Gerwen kwartfinalist na 25e winst op rij, ook Dekker door in Minehead

Van Gerwen rekende in de derde ronde zonder al te veel problemen af met de Engelsman Darren Webster. De nummer 24 van de wereld boog met 10-5 voor 'Mighty Mike'.

Webster kon de regerend wereldkampioen tot 2-2 bijbenen, maar daarna won Van Gerwen zes van de volgende zeven legs. Dat gat gaf hij ondanks zeven gemiste matchdarts niet meer weg.

De 28-jarige Van Gerwen verkeert richting het WK in goede vorm en onderstreepte dat tegen Webster door voor de 25e opeenvolgende keer te winnen. De laatste keer dat hij verloor was op 1 oktober bij de World Grand Prix tegen de Schot John Henderson.

Van Gerwen, die in 2013, 2015 en 2016 de eindzege pakte bij de Players Championship Finals, had eerder op zaterdag in de tweede ronde al weinig moeite gehad met de Engelsman Steve West: 6-2.

Zijn volgende tegenstander is landgenoot Dekker (27), die voor het eerst in de kwartfinale van een groot PDC-toernooi staat. De inwoner van Bolsward had weinig moeite met de Engelsman Peter Jacques: 10-5. Eerder op de dag versloeg hij al knap Simon Whitlock met 6-5.

Wattimena

De 29-jarige Wattimena, de nummer 41 van de wereld, kwam nog knap terug in zijn achtstefinaleduel met de ervaren Steve Beaton, maar verloor toch met 9-10.

De Nederlander, die eerder op zaterdag in de tweede ronde afrekende met de Noord-Ier Mickey Mansell (6-3), leek bij een achterstand van 5-9 al op weg naar de uitgang in het zuidwesten van Engeland, maar door vier gewonnen legs op rij werd het toch nog spannend.

De 53-jarige Beaton had alle moeite om de wedstrijd uit te gooien, maar met zijn negende matchdart plaatste hij zich voor de kwartfinales.

Ron Meulenkamp redde het eveneens niet in de tweede ronde. 'The Bomb' moest in Minehead in elf legs buigen voor de Engelsman Justin Pipe: 5-6. Jelle Klaasen verloor in zijn tweede partij van Beaton (4-6).

Van Barneveld

Raymond van Barneveld strandde vrijdag al in de eerste ronde van het laatste grote toernooi voor het WK, net als zijn landgenoten Vincent van der Voort, Benito van de Pas, Jeffrey de Zwaan, Christian Kist, Jeffrey de Graaf en Jimmy Hendriks.

Bij de Players Championship Finals mogen de beste 64 spelers van de 'Order of Merit' van het Players Championship deelnemen. De winnaar van het PDC-toernooi verdient een cheque van 100.000 pond (112.000 euro).

Van Gerwen eiste vorig jaar de eindzege op door Dave Chisnall met 11-3 te verslaan in de finale.