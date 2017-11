Snowboardster Maas zesde bij World Cup big air in Peking

De zege in de hoofdstad van China ging naar de Oostenrijkse Anna Gasser met 175,50 punten. Miyabi Onitsuka uit Japan eindigde als tweede (155,75), voor de Finse Enni Rukajarvi: 154,00. Maas kwam uit op een puntentotaal van 94,75.

"Het gaat de goede kant op. Ik kom langzaam weer daar waar ik wil staan. Ik ben terug en ik wil dat het vanaf nu alleen maar beter gaat'', aldus Maas, die zich als vijfde voor de finale had geplaatst.

De 33-jarige Brabantse hoopt volgend jaar februari voor de derde keer in haar loopbaan deel te nemen aan de Olympische Winterspelen. Daarvoor moet ze in januari in het klassement van de internationale skifederatie FIS in de top dertig staan. Ze staat momenteel tiende.

Mannen

Bij de mannen liep Niek van der Velden de finale net mis in Peking. De 17-jarige Nederlander eindigde als twaalfde. Dat is zijn beste resultaat in de wereldbeker tot nu toe.

De volgende wereldbekerwedstrijd big air is volgend weekeinde in Mönchengladbach.