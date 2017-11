Handbalsters Knippenborg en Rozemalen toegevoegd aan WK-selectie

Thomsen had de eerste veertien namen een kleine twee weken geleden al bekendgemaakt. De laatste twee vrouwen werden gekozen op basis van een trainingsstage, waarbij nog zeven andere speelsters van de partij waren.

De 25-jarige Knippenborg maakte in 2012 al haar debuut voor Oranje en was er ook bij op het WK van 2015 en het EK van 2016, maar op de Olympische Spelen in Rio ontbrak ze in de ploeg. De speelster van Buxtehuder SV kwam 77 keer uit voor Nederland. De 26-jarige Rozemalen, die uitkomt voor SG BBM Bietigheim, speelde pas zes keer voor Oranje en maakt haar debuut op een groot kampioenschap

De selectie reist woensdag af naar Leipzig, waar op 2 december de eerste wedstrijd wacht tegen Zuid-Korea. Nederland speelt in groep D verder tegen Duitsland, Servië, China en Kameroen. De nummers één tot en met vier gaan door naar de achtste finales en dus lijkt het voor Nederland een eenvoudige opdracht op door te gaan.

"We gaan voor groepswinst", vertelde captain Danick Snelder zaterdag op een persconferentie op Papendal, waar de selectie zich voorbereidt. "Het is belangrijk om als eerste of tweede door te gaan, omdat je dan een iets makkelijkere tegenstander kruist, maar ook omdat je dan met een lekker gevoel aan de knock-outwedstrijden begint."

Finale

Twee jaar geleden in Denemarken verloor Nederland de WK-finale van Noorwegen en vorig jaar in Zweden waren de Noorse vrouwen in de EK-finale opnieuw te sterk. Tussendoor werd Nederland vierde op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Door de goede prestaties van de laatste jaren is de druk richting dit WK hoog, beseft Snelder. "Maar ik voel vooral de druk die we onszelf opleggen. Toen ik acht jaar geleden begon bij Oranje was dat ook al zo, maar nu zijn we als team wel een stap verder."

De 16-koppige WK-selectie

Tess Wester (SG BBM Bietigheim), Jasmina Jankovic (TuS Metzingen), Angela Steenbakkers (HSG Blomberg Lippe), Martine Smeets (SG BBM Bietigheim), Yvette Broch (Györi Audi ETO KC), Danick Snelder (FTC-Rail Cargo Hungaria), Angela Malestein (SG BBM Bietigheim), Debbie Bont (København Håndbold), Laura van der Heijden (FTC-Rail Cargo Hungaria), Nycke Groot (Györi Audi ETO KC), Lois Abbingh (Issy Paris Hand), Estavana Polman (Team Esbjerg), Kelly Dulfer (København Håndbold), Jessy Kramer (Toulon-Saint Cyr Var Handball), Lynn Knippenborg (Buxtehuder SV), Charris Rozemalen (SG BBM Bietigheim).